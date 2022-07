Scomparsa Vittorio De Scalzi, Toti: "Genova perde uno dei suoi più straordinari musicisti"

di Marco Innocenti

Il ricordo del presidente di Regione Liguria: "Passione, generosità e talento che la Liguria e tutto il Paese non dimenticheranno"

"Genova perde uno dei suoi musicisti più straordinari". Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti dopo la notizia della scomparsa di Vittorio De Scalzi, fondatore e cantante dei New Trolls. "Solo una settimana fa, la sua ultima esibizione a Sanremo - scrive Toti in un post sulla sua pagina Facebook - Passione, generosità e talento che la Liguria e tutto il Paese non dimenticheranno".