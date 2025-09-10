Scolmatore del Bisagno, l'1 ottobre parte la talpa: “Una svolta per Genova”

Scatterà l'1 ottobre l’avvio della T.B.M. (Tunnel Boring Machine), la maxi-talpa arrivata nei mesi scorsi dalla Cina per lo scavo della galleria dello scolmatore del Bisagno a Genova. La data è stata fissata al termine della riunione settimanale tra le imprese riunite nell’Ati e l’assessore regionale alla Difesa del suolo Giacomo Raul Giampedrone, soggetto attuatore della struttura commissariale.

La svolta – «Abbiamo concordato ufficialmente la data per l’avvio della talpa, che avverrà alla presenza delle autorità – hanno annunciato il presidente della Regione e commissario di Governo per le opere contro il dissesto idrogeologico Marco Bucci e l’assessore Giampedrone –. È un traguardo frutto della determinazione della struttura commissariale: nonostante le polemiche e le difficoltà, abbiamo guardato avanti e ora lo scolmatore diventa realtà. Sarà un’infrastruttura che non si vedrà, ma che garantirà sicurezza a migliaia di persone».

Cantiere strategico – Giampedrone ha sottolineato l’importanza del progetto: «Lo scolmatore del Bisagno è uno dei cantieri più rilevanti d’Italia e il principale in Liguria. Il nostro obiettivo è chiaro: portarlo a termine senza ulteriori rallentamenti. L’avvio della Tbm rappresenta una svolta, perché consentirà una forte accelerazione delle operazioni di scavo. Dobbiamo procedere nel modo più rapido ed efficace possibile per consegnare quest’opera fondamentale ai genovesi».

Il macchinario – Le operazioni di montaggio della talpa, che pesa 1.280 tonnellate, sono in fase conclusiva. Una volta a pieno regime, la T.B.M. sarà in grado di scavare fino a 20 metri al giorno. Le riunioni periodiche tra la struttura commissariale e le imprese dell’Ati continueranno per monitorare costantemente l’avanzamento dei lavori.

