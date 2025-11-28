Sciopero, Albanese a Telenord: "No a rialzo spese militari, uniti per difendere diritti e dignità"

"Non conosco tutte le polemiche nate attorno a ciò che sta accadendo, ma vedo che c’è tanta gente che sta mettendo il cuore in questo movimento, con la vera ambizione di cambiare il sistema. Si vuole restituire diritti ai lavoratori e ai precari che sono ovunque nel Paese, dall’università al mondo del lavoro; e allo stesso tempo si vuole ridare dignità anche al popolo palestinese, che oggi rappresenta in modo emblematico ciò che accade fuori dall’Occidente". Così ai microfoni di Telenord Francesca Albanese, delegata Onu tra i protagonisti del corteo genovese nel quadro dello sciopero generale organizzato da Usb e altri sindacati.

Ingiustizia - "Secondo me è su questo che bisogna concentrarsi: mantenere viva la coscienza del fatto che, nella privazione dei diritti di alcuni e nelle ingiustizie inflitte ad alcuni, c’è un’ingiustizia che ricade anche su di noi".





Riarmo - "Un governo che arriva a spendere il 5% del PIL in spese militari non è un governo che sta pensando al popolo italiano. Non è un Occidente che sta pensando alla propria popolazione, perché non ci si riforma in modo così feroce".





Mobilitazione - "Bisogna tornare a dare forza alle cittadine e ai cittadini, proteggendoli. Tanta gente non protesta perché deve lavorare e non può permettersi di mettersi contro il sistema. Eppure, questa mobilitazione ci sta ricordando che unendosi si diventa più forti".

