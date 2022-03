"Savona Wow", la meraviglia di scoprire storie e angoli di città affascinanti

di Edoardo Cozza

L'assessore alla cultura Nicoletta Negro: "Educhiamo i savonesi a guardare la loro città con altri occhi e a diventarne ambasciatori per i turisti"

"Savona Wow" è un modo per esprimere la meraviglia della scoperta o riscoperta di aspetti più curiosi e nascosti della città ligure, ma anche il nome del programma di 13 percorsi di trekking urbano che sono stati presentati oggi in Comune insieme al calendario degli appuntamenti, che prenderanno il via il 26 e 27 marzo in occasione delle Giornate di Primavera del Fai.

Proprio il Fai Savona è una delle realtà che collabora insieme al Comune di Savona nell'organizzazione di questi percorsi all'interno di Re-Start: ad accompagnarlo anche Osa, Confartigianato, Ordine degli architetti di Savona, il Priorato Generale delle Confraternite e le associazioni Ceramisti, Berzoini, Aiolfi, Storia Patria, A Campassa, Judax.

“Ogni tappa avrà un’associazione di riferimento - spiega l’assessore Nicoletta Negro - che metterà a disposizione dei savonesi il proprio sapere, ad esempio con il FAI si andrà alla scoperta delle facciate Liberty più caratteristiche di Savona, con gli architetti degli edifici d’autore del secondo dopo guerra, con l’associazione Aiolfi si parlerà del monumento ai caduti e dei suoi famosi rintocchi”.

Lo spirito dell’iniziativa, dice ancora Negro, è “quello di educare i savonesi alla bellezza, di far scoprire loro una città insolita, di indurli a guardare Savona con altri occhi, in modo che poi diventino loro stessi ambasciatori della nostra città presso i turisti in visita. Se vogliamo una Savona accogliente dobbiamo cominciare a conoscere i suoi tesori”.

L’assessore spiega ancora che l’idea dei trekking urbani, come modalità lenta e dolce di riscoperta culturale, “nasce dall’Agenda per Savona - spiega l’assessore - quando ancora si ragionava su come tracciare nuovi percorsi turistici all’insegna del Liberty, del Razionalismo anni ’30, delle architetture del secondo dopo guerra”.

Una volta testati, questi 13 percorsi diventeranno mappe da distribuire nell’Ufficio Turistico insieme con la mappa ‘Savona Wow’ che elenca tutti i monumenti, i musei, gli hotel e i ristoranti della città.

“Il prossimo anno - conclude l’assessore Negro - organizzeremo altri percorsi con nuove associazioni che hanno già chiesto di aderire e così l’anno successivo, perché Savona ha tanti tesori nascosti. Quest'anno abbiamo chiuso la lista a 13: durante il Festival di Sanremo ho detto al sindaco di fermare il televoto, altrimenti avremmo avuto decine di idee. Ma le terremo buone per il futuro”.