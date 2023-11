Savona, violenza di genere: iniziative tra cinema, sport, teatro e letteratura

Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, data simbolica istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999, che quest'anno cade a pochissimi giorni dal femminicidio di Giulia Cecchettin.

A Savona sono tante le iniziative che il 23, il 24, il 25 e il 26 novembre, dopo l'iniziativa del 22 al Nuovo FilmStudio (le letture dal libro di Serena Dandini 'Ferite a morte') e che vedranno coinvolti i più svariati ambiti: lo sport, il teatro, il mondo della scuola e dell'impresa, il cinema.

Si parlerà di politiche per il contrasto alla violenza sulle donne, si organizzeranno spettacoli e cerimonie commemorative, mentre il Comune illuminerà di arancione la facciata di Palazzo Sisto, anche per ricordare i tanti casi di cronaca che quest'anno hanno visto vittime donne savonesi.

“La violenza sulle donne – dice il sindaco di Savona, Marco Russo – è una vera piaga dei nostri tempi che chiama tutta la comunità a interrogarsi profondamente. Le tante iniziative che ogni anno si tengono nella Giornata del 25 novembre dimostrano quanto sia sentita questa emergenza. Ma il nostro impegno deve continuare ogni giorno dell'anno per non lasciare sole le donne e affinchè si comprenda fino in fondo che l'amore non è possesso né violenza”.

“Ricordiamo anche – continua l'Assessore Gabriella Branca - che è presente sul nostro territorio il Centro antiviolenza di Savona Telefono Donna e il Numero Antiviolenza e Stalking 1522. L'amministrazione ringrazia le tante realtà del territorio che anche quest'anno si sono spese per mantenere sempre alta l'attenzione su un tema così importante su cui ancora tanto c'è da fare. E' stato un anno drammatico. In Italia, in Liguria e anche nell'ambito più ristretto del nostro territorio, si registra una preoccupante escalation che ci dice che non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia”.