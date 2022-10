Savona, Toti a confronto con la politica della provincia nella "Road to forum dei sindaci 2023"

Con la prima tappa a Savona è partita oggi “Road to Forum dei sindaci 2023”, una serie composta da quattro incontri preparatori per il forum dei sindaci che si svolgerà all’inizio del 2023 con la partecipazione di tutti i 235 sindaci della Liguria riuniti per progettare insieme il futuro della nostra regione. Ogni provincia vedrà un evento di avvicinamento al forum, avviando così momenti di confronto particolareggiati che avranno al centro

i singoli territori, i risultati raggiunti e le prospettive di crescita e di sviluppo, dalla costa all’entroterra. Il primo di questi incontri si è svolto oggi e ha visto la partecipazione dei primi cittadini della provincia di Savona. Nella sede della Provincia erano presenti, insieme al presidente Giovanni Toti, gli assessori regionali alla Sanità Angelo Gratarola, all’Urbanistica Marco Scajola, alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti, allo Sport e alla Scuola Simona Ferro, i sindaci dei Comuni del savonese, i rappresentanti delle categorie economiche e gli stakeholder, consigliere regionali del territorio e parlamentari.



L’incontro di oggi è stata anche l’occasione per lanciare la nuova campagna di promozione e valorizzazione del territorio dal titolo “Liguria, un mare di borghi”, che prevede la realizzazione di 36 video, uno per ogni borgo appartenente al circuito Bandiere arancioni, il riconoscimento di qualità turistico-ambientale del Touring Club Italiano assegnato ai piccoli comuni dell'entroterra italiano, o al circuito “Borghi Più Belli d’Italia”, marchio di qualità che mira a proteggere, promuovere e sostenere lo sviluppo di questi piccoli borghi che hanno un particolare valore storico e architettonico.



Ogni video racconta un borgo partendo dalle sue icone: edifici, luoghi speciali, riconoscibili e prodotti tipici concentrandosi poi sulle esperienze che è possibile vivere scegliendo di visitarlo. Prima dell’incontro nella sede della Provincia di Savona, il presidente Giovanni Toti ha visitato alcuni di questi borghi, i Comuni di Castelvecchio di Rocca Barbena, Zuccarello e Colletta. “I borghi liguri – ha detto il presidente - rappresentano realtà a volte poco conosciute ma che racchiudono in se stessi una miriade di tesori e ricchezze da scoprire, situati in territori dalle grandi opportunità, ad esempio, sul fronte dello sport e dell’outdoor. Si tratta di una grande risorsa quindi dal punto di vista turistico, soprattutto in ottica di destagionalizzazione: i borghi, con le loro tradizioni gastronomiche e la loro ricca storia sono la meta ideale per i visitatori che desiderano scoprire la Liguria fuori dalle mete più conosciute e in periodo diversi dall’estate”. I