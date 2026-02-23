Savona, inaugurata nuova sede di Filse. Bucci: "Vogliamo dare a tutti la possibilità di fare qualcosa di importante"

È stato inaugurato oggi dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci il nuovo spazio Filse BIC in via Paleocapa, nel cuore di Savona: un hub dedicato allo sviluppo di imprese e startup del territorio, promosso da Filse, la società finanziaria di Regione Liguria, che da oltre 50 anni offre supporto al sistema economico regionale.

Con circa 40 milioni di euro già erogati, a fronte di una disponibilità complessiva di oltre 54 milioni di euro nell’ambito della programmazione 20212027, più di 2.000 domande presentate e un impatto stimato superiore ai 4.400 nuovi posti di lavoro, Filse conferma il proprio ruolo di presidio strategico e motore dello sviluppo economico del territorio savonese.

Oltre al presidente di Filse Gerolamo Taccogna, sono intervenuti il sindaco Marco Russo, il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, il rettore dell’Università degli studi di Genova Federico Delfino, gli assessori regionali allo sviluppo economico e industria Alessio Piana, all’Energia e Aree di crisi complessa Paolo Ripamonti, al Bilancio e gestione finanziaria dei fondi europei Claudia Morich.



“Con questo nuovo spazio Filse compiamo un passo importante nel percorso che abbiamo tracciato per fare in modo che i giovani e chiunque voglia fare impresa in Liguria abbiano l’aiuto e il supporto necessario – ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci-. Abbiamo già aperto sedi come questa a Genova e Imperia e oggi siamo orgogliosi di farlo qui a Savona, perché vogliamo dare a tutti la possibilità di fare qualcosa di importante ma con un supporto concreto. Non si può pretendere che tutti siano esperti di marketing, finanza, tecnologia ma noi compensiamo con quello che come Regione possiamo offrire in termini di preparazione, risorse e anche creando networking, ovvero contatti e relazioni tra coloro che vogliono costruire qualcosa di innovativo per incentivare la nascita di nuove idee. Questo è l’approccio giusto per sostenere la crescita imprenditoriale in tutta la regione”.



"Con questa nuova sede – ha dichiarato il presidente di Filse, Gerolamo Taccogna - rafforziamo la presenza del Gruppo Filse a Savona, offrendo uno spazio dedicato all’innovazione e alla crescita imprenditoriale. Vogliamo che diventi un punto di riferimento per startup, studenti e imprese, anche grazie alle collaborazioni con l’Università di Genova e con le realtà locali dell’innovazione. Insieme alla recente apertura della sede di Imperia, questo passo conferma il nostro impegno nel sostenere lo sviluppo economico dei territori con servizi e opportunità sempre più accessibili e vicine"



Il nuovo spazio a piano strada è caratterizzato da due ampie vetrine che si affacciano sul porticato di via Paleocapa, pensato come ambiente aperto e accessibile alla cittadinanza: quest’area sarà, infatti, destinata a coworking, eventi formativi e informativi, attività di networking, punti di tutoraggio e coaching per startup, nonché punto informativo sulle opportunità agevolative offerte della Regione Liguria e gestite da Filse.

Nei locali posti al piano superiore, in coerenza con il ruolo di holding di Filse e nell’ottica dell’ottimizzazione ed efficientamento degli spazi, troveranno collocazione alcuni uffici della sua partecipata IRE (Infrastrutture Recupero Energie); sono, altresì, presenti al secondo piano postazioni di lavoro e una sala riunioni, quale supporto logistico per la gestione di tutte le progettualità e iniziative attuate sul territorio savonese.

Durante gli interventi è stata evidenziata la rilevanza del nuovo centro come motore di crescita locale, punto di riferimento per il trasferimento tecnologico e catalizzatore di nuove collaborazioni tra imprese, enti di ricerca e istituzioni. Importante in tal senso l’accordo di collaborazione in essere con l’ateneo genovese, grazie al quale saranno promossi la creazione e lo sviluppo di imprese innovative avviate in ambito accademico, al fine di valorizzare le tecnologie e le conoscenze sviluppate all’interno dell’Università degli Studi di Genova e nel caso specifico dal Campus Universitario di Savona.

Una seconda importante sinergia è la collaborazione con l’Associazione Savona Startup, operante in città per la promozione della cultura dell’innovazione, dell’imprenditorialità, del lavoro autonomo e del supporto a startup, aspiranti imprenditori e professionisti. L’associazione collaborerà con il centro contribuendo a valorizzare gli Spazi come luogo di lavoro, innovazione, collaborazione, networking e creazione d’impresa.

Le attività e le prospettive del nuovo centro sono state approfondite nel corso di un confronto istituzionale che ha visto la partecipazione di esponenti politici del territorio e dei referenti di Filse. Sono intervenuti, tra gli altri: Claudia Morich, assessore al Bilancio e Gestione finanziaria dei Fondi europei della Regione Liguria, Elisa Di Padova, vicesindaco e assessore alle Politiche Educative del Comune di Savona, Alessio Piana, assessore allo Sviluppo Economico della Regione Liguria e Paolo Ripamonti, Assessore ai Programmi comunitari di competenza, Ambiente, Energia e Aree di crisi complessa della Regione Liguria.

Il nuovo centro restituisce alla città un punto di riferimento stabile per l’imprenditorialità, in continuità con la storica presenza della finanziaria regionale a Savona e in coerenza con il percorso di rafforzamento territoriale avviato da Filse, che nel 2025 aveva inaugurato anche la sede di Imperia presso il polo tecnologico Imperia Ware.

