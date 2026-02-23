Genova, l'assessore Lodi incontra l'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede

Questa mattina, a Palazzo Tursi, l’assessora al Welfare Cristina Lodi ha accolto, in rappresentanza della sindaca Silvia Salis e del Comune di Genova, l’ambasciatore di Ucraina presso la Santa Sede, Andrii Yurash.

Il colloquio si è svolto in un clima di cordialità e rispetto reciproco, confermando la solidità del rapporto costruito negli anni tra la città di Genova e la comunità ucraina presente sul territorio. Durante l’incontro sono emerse riflessioni condivise sull’importanza dell’accoglienza diffusa e sul contributo concreto offerto dal tessuto sociale locale -istituzioni, associazioni e cittadini - nel sostenere chi è stato costretto a lasciare il proprio Paese a causa della guerra.

"Camminare accanto a chi ha conosciuto la sofferenza del conflitto, a chi è sopravvissuto e a chi continua a sperare nella pace e nella libertà per poter tornare a vivere nella propria terra: questo è l’impegno che come amministrazione vogliamo rinnovare ogni giorno", ha sottolineato l’assessora Cristina Lodi, ribadendo come la vocazione solidale della città non sia solo un principio, ma una pratica concreta fatta di servizi, relazioni e responsabilità condivise.

La riunione ha rappresentato un ulteriore passo nel rafforzamento dei rapporti istituzionali e umani tra le due realtà, con l’obiettivo di consolidare iniziative comuni e mantenere vivo un dialogo che unisce diplomazia, cooperazione e attenzione sociale.

L'ambasciatore Andrii Yurash è stato accompagnato dalla terza segretaria dell’Ambasciata d’Ucraina a Roma, Vilena Kholiavytska, dal parroco e cappellano della comunità ucraina di Genova, padre Vitaliy Tarasenko e dal rappresentante dell'associazione Pokrova, Oleg Sahaydak.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.