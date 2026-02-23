Rotary Days 2026: undici club in festa a Palazzo Tursi nel segno della solidarietà

Rotary International celebra 121 anni dalla fondazione, avvenuta il 23 febbraio 1905 a Chicago per iniziativa di Paul Harris. A Genova, gli undici Rotary Club cittadini si sono riuniti il 23 febbraio 2026 a Palazzo Tursi per il Rotary Day, presentando alla città le attività realizzate nella prima metà dell’anno rotariano: progetti concreti e radicati nel territorio nei campi della salute, dell’inclusione sociale, della sicurezza, della cultura e della solidarietà, frutto di migliaia di ore di volontariato qualificato.





Il Governatore del Distretto Rotary 2032, Luigi Gentile, ha sottolineato come il Rotary Day rappresenti un momento di sintesi delle attività più significative, espressione della capacità di cogliere i bisogni della comunità e tradurli in azioni concrete, in linea con il motto internazionale “Uniti per fare del bene”. Il vicesindaco Alessandro Terrile, intervenuto per portare il saluto dell’amministrazione, ha ringraziato il Rotary per l’impatto economico e sociale dei progetti e per la costante attenzione ai bisogni delle genovesi e dei genovesi.





Il 30 novembre 2025 gli undici Club genovesi, con il Distretto 2032, hanno riempito il Teatro Carlo Felice per il concerto “Un Soffio di Speranza”, a sostegno della campagna End Polio Now. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Fondazione Teatro Carlo Felice e la Banda Musicale Cittadina di Bolzaneto 1883, con il patrocinio di Commissione Europea, Regione Liguria e Comune di Genova, ha visto l’esibizione dell’Orchestra di fiati e percussioni “Città di Genova”. La raccolta fondi consentirà di vaccinare contro la polio oltre 100.000 bambini nel mondo.





Tra le iniziative in ambito sanitario, il progetto “Cultura del Primo Soccorso”, promosso dal Rotary Club Genova Est con il Genova Lanterna come co-capofila e con il coinvolgimento dei Club cittadini, Savona e Rapallo Tigullio, ha portato centinaia di studenti a esercitarsi nelle manovre di rianimazione in luoghi simbolici come l’Acquario di Genova e la Via dell'Amore. Sono stati donati 500 manichini didattici alle scuole liguri nell’ambito del progetto regionale “Primo Soccorso a Scuola”, mentre proseguono gli incontri formativi aperti alla comunità. Il Rotary Club Genova San Giorgio ha inoltre guidato una campagna di screening itinerante nei quartieri cittadini, affrontando temi come papillomavirus, maculopatie e prevenzione dermatologica, con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione.





In ambito assistenziale, il Rotary Club Genova Sud Ovest, insieme agli altri Club e al Distretto 2032, sostiene l’apertura di un nuovo Day Hospice oncologico nel quartiere di Albaro, progetto affidato alla Fondazione Gigi Ghirotti e finalizzato all’acquisto di attrezzature e arredi per l’avvio della struttura. Anche il Rotary Club Genova Centro Storico ha rinnovato il proprio impegno a sostegno della Fondazione.





Sul fronte dell’inclusione, il service “Nessuno deve restare indietro”, coordinato dal Rotary Club Genova Golfo Paradiso, offre formazione professionale a persone in condizioni di fragilità, tra cui un corso di pasticceria per detenute e un corso di saldatura per giovani immigrati in collaborazione con l’Istituto Italiano della Saldatura, affiancati da percorsi di mentoring. Con “La borsa della spesa. Un pasto per tutti”, guidato dal Rotary Club Genova Nord Ovest insieme all’Associazione Valori Alpini, sono stati distribuiti pasti caldi e generi alimentari alle famiglie in difficoltà. Il Rotary Club Genova Est, con i Rotaract, ha inoltre promosso una campagna di sensibilizzazione contro il drink spiking, rivolta ai giovani e realizzata in collaborazione con scuole e associazioni.





Il Rotary Club Genova Ovest sostiene la Fondazione Apostolato del Mare - Stella Maris, attiva dal 1954 nell’assistenza ai marittimi in transito nel porto cittadino. Il 20 gennaio 2026, a Palazzo San Giorgio, sono stati consegnati dispositivi di protezione individuale ai volontari che operano a bordo delle navi che ogni anno scalano lo scalo genovese.





Infine, sul piano culturale, il Rotary Club Genova San Giorgio, con gli altri dieci Club cittadini, ha promosso la seconda edizione del Premio letterario “Liguria terra di emozioni”, valorizzando scrittori non professionisti e trasformando i migliori racconti in un volume e in audiolibri destinati a persone ipovedenti, non vedenti e ospiti di RSA.

