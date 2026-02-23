Ricrea steel challenge parte da Genova: buone pratiche insegnate ai bambini

Parte dalla Liguria la prima edizione della Ricrea Steel Challenge, il progetto educativo dedicato al riciclo degli imballaggi in acciaio — dai barattoli del pomodoro alle scatolette di tonno, fino a tappi, bombolette e coperchi — pensato per avvicinare gli studenti alla cultura della sostenibilità ambientale.

L’iniziativa, promossa dal Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio (RICREA), coinvolgerà oltre 50 scuole primarie e secondarie di primo grado della regione con incontri direttamente negli istituti scolastici.

Il progetto – Realizzata in collaborazione con Amiu e Iren, l’iniziativa punta a diffondere buone pratiche di raccolta differenziata attraverso un linguaggio semplice e coinvolgente. Gli appuntamenti sono condotti dai formatori specializzati di Peaktime, Alvin Crescini e Stefano Leva, che alternano momenti formativi a attività interattive.

Metodo didattico – Le lezioni abbandonano il modello tradizionale per puntare sulla gamification: le classi diventano squadre impegnate in quiz digitali e sfide a punti, dove collaborazione e rapidità trasformano l’apprendimento in un’esperienza partecipata. L’obiettivo è rendere immediatamente comprensibile il valore del riciclo dell’acciaio, materiale che può essere recuperato infinite volte senza perdere qualità.

Obiettivo educativo – Il progetto, completamente gratuito per le scuole, mira a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza dell’economia circolare e sull’impatto concreto dei comportamenti quotidiani nella gestione dei rifiuti.

La finale – Le classi con i migliori risultati accederanno alla finale regionale, in programma il 14 maggio al Palateknoship di Genova, dove saranno premiate le prime tre scuole classificate.

