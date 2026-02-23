Riva Trigoso: trovato totano gigante sulla spiaggia
di c.b.
Un totano di oltre 8 kg e di un metro e trenta centimetri di lunghezza si è spiaggiato questa mattina sulla battigia di Riva Trigoso. Il grosso cefalopode probabilmente inseguendo un cefalo è finito all asciutto. A notarlo un bagnino che lo ha recuperato e portato ad una pescivendola per la vendita in un ristorante della zona. Il totano, da non confondersi con il più pregiato calamaro, finirà nell' insalata di mare.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Sicurezza nel Municipio Levante, Rappa: "La sanzione è l’unica arma che permette di rallentare l’incidentalità"
23/02/2026
di Luca Pandimiglio
Rotary Days 2026: undici club in festa a Palazzo Tursi nel segno della solidarietà
23/02/2026
di Redazione
Frana ad Arenzano, Silvestrini: "Tante perplessità sulla galleria paramassi. Intervenire sulle acque provenienti da monte"
23/02/2026
di Luca Pandimiglio
Genova, l'assessore Lodi incontra l'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede
23/02/2026
di Redazione
Intelligenza artificiale, al Ducale la prima giornata della Biennale dell'Economia Cooperativa
23/02/2026
di Redazione