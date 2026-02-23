Riva Trigoso: trovato totano gigante sulla spiaggia

Un totano di oltre 8 kg e di un metro e trenta centimetri di lunghezza si è spiaggiato questa mattina sulla battigia di Riva Trigoso. Il grosso cefalopode probabilmente inseguendo un cefalo è finito all asciutto. A notarlo un bagnino che lo ha recuperato e portato ad una pescivendola per la vendita in un ristorante della zona. Il totano, da non confondersi con il più pregiato calamaro, finirà nell' insalata di mare.

