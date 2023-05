Savona, ha mezzo etto di cocaina e 11mila euro in contanti in casa: arrestato spacciatore di 26 anni

Prosegue l’attività dei Carabinieri della Compagnia di Savona volta a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio, in particolare nelle zone più sensibili della città, dove stati ulteriormente intensificati i servizi di controllo, anche con l’impiego di militari in abiti civili.

Nell’ambito di tale attività, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Savona hanno arrestato un cittadino straniero per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Da alcuni giorni, i Carabinieri tenevano sotto osservazione un’abitazione non lontana dal centro di Savona, situata nei pressi della Stazione ferroviaria, poiché avevano avuto notizia di continui movimenti di persone sospette, in diversi orari del giorno e della notte. Durante specifici servizi di riscontro, i militari avevano potuto confermare quanto appreso, infatti, avevano più volte notato un uomo che stazionava nella zona e “incontrava” molte persone. I Carabinieri potevano notare anche che durante la giornata, l’uomo saliva più volte in casa, situata nelle immediate vicinanze e, poco dopo, scendeva nuovamente in strada e ricominciava gli incontri.

A questo punto, gli investigatori hanno effettuato l’intervento: dopo aver documentato una cessione di stupefacente, hanno fermato lo spacciatore, che nell’immediatezza è stato trovato in possesso di una piccola quantità di cocaina. I militari, nell'effettuare anche una perquisizione all’interno della sua abitazione, hanno rinvenuto e sequestrato 48 grammi di cocaina, più di 11.000 euro in contanti, bilancini e materiale vario per il confezionamento delle dosi di stupefacente.

Il 26enne straniero è stato quindi arrestato e accompagnato in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Savona.

Questa attività conferma la costante attenzione dell’Arma locale per prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto fra i giovani e giovanissimi, anche al fine di prevenire forme di disagio e contribuire al mantenimento del decoro urbano, in tutte le aree più sensibili della città e dei vari comuni del territorio, infatti, negli ultimi tempi sono state diverse le operazioni portate a termine dai Carabinieri.