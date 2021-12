Savona, ecco come cambia il programma degli eventi per il Capodanno 2021

di Marco Innocenti

Di Paola e Negro: "Un nuovo calendario aggiornato ma riproporremo le iniziative non appena sarà possibile svolgerle in serenità e sicurezza"

Come già accaduto in altre città, in Liguria ma non soltanto, il rialzo dei contagi covid e la stretta alle normative imposta dal governo con l'ultimo decreto, hanno portato molte amministrazioni a predere la decisione di rivedere o addirittura annullare i festeggiamenti in piazza previsti per il prossimo Capodanno. A Savona, era stata messa a punto un'agenda di eventi che, adesso, viene inevitabilmente ridimensionata.

"Nonostante avessimo già fatto scelte relative ad eventi che per loro natura non prevedevano assembramenti - spiegano il vicesindaco Elisa Di Paola e l'assessore alla cultura Nicoletta Negro - come le installazioni laser luminose diffuse per la sera di Capodanno, o itineranti come nel caso della banda Forzano il 30 dicembre, alla luce dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria e del preoccupante aumento del numero di contagi, abbiamo deciso di rimodulare comunque l'intero programma di iniziative di fine anno. Luce e apertura caratterizzeranno comunque la due giorni prevista ma sospendiamo il laser show e il videomapping con l'intenzione di riproporre l'iniziativa che coinvolge la nostra Darsena e la connessione tra città e porto non appena sarà possibile farlo in serenità e sicurezza".

Ecco quindi il programma aggiornato:

GIOVEDI 30 DICEMBRE

Ingresso gratuito ai Musei e ai luoghi della cultura

Civico Museo Archeologico e della Città ore 9-13 Museo Pertini Cuneo ore 15 – 18

Pinacoteca Civica e Museo della Ceramica 10 - 13.30 / 15.30 – 18.30

Visite alla Torre del Brandale ore 10-13

Visite alla Cappella Sistina e Coro ligneo ore 16-18

Museo All About Apple ore 15.30 - 18.30

Biblioteca Civica Ragazzi ore 9 - 13.30

Apertura della Cappella dell'Ex Ospedale San Paolo – Piazza Pertini 10 –

Apertura degli Oratori:

Oratorio NS del Castello (via Manzoni) e Oratorio Cristo Risorto (Largo Varaldo)

dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30

Oratorio Santi Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla, (via Guidobono) e Oratorio Santi Pietro e Caterina (via dei Mille) dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18

Oratorio Santi Agostino e Monica , via Santa Lucia ore 15 - 17

Ore 21 il Teatro Sacco si accende

Ore 21.15 Teatro Chiabrera

Concerto di Capodanno Orchestra Sinfonica di Savona in collaborazione con Teatro dell'Opera Giocosa. Programma lirico e sinfonico, Verdi, Rossini, Johann Strauss jr.

Ingresso libero con possesso green pass “rafforzato” e mascherina FFP2. Prenotazioni via whatsapp al numero 346.4737511 e, dal 28 al 30 dicembre, presso il botteghino del teatro con orario 16-18.

VENERDI 31 DICEMBRE

Giornata della Pace, Duomo di Savona (ore 19,30 Veglia - ore 20,50 Celebrazione Eucaristica)

Diocesi di Savona - Noli, CEI, Pax Christi

Dalle ore 19,00 alle ore 2,00: Illuminazione architetturale della Torretta e della Torre del Brandale.