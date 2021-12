Savona, Costa Luminosa parte per il viaggio di Natale

di Edoardo Cozza

L'annuncio del dg di Costa Crociere Mario Zanetti: "Dall'anno prossimo puntiamo a mettere in navigazione l'intera flotta". E dal 2024 slot anche alla Spezia

Dopo un mese di lavori in cantiere, parte oggi da Savona per la crociera di Natale nel Mediterraneo Costa Luminosa. Lo ha annunciato il direttore generale di Costa Crociere, Mario Zanetti, da Dubai, dove oggi parte dal nuovo terminal crocieristico Costa Firenze. "Per quanto riguarda gli itinerari crocieristici quello di Dubai chiude il 2021 con una movimentazione di passeggeri maggiore rispetto al 2019" spiega Zanetti, che aggiunge: "il nuovo terminal di Dubai è un'infrastruttura a cui abbiamo dato il nostro contributo in termini di consulenza. Per il resto si tratta di un'operazione totalmente privata. Un lavoro di sinergia in un'area strategica e importante per il turismo".

Il direttore generale evidenzia poi come per sviluppare e implementare i flussi turistici nell'area del Golfo Arabo il gruppo Costa stia lavorando a trovare nuove destinazioni da offrire. Obiettivo del gruppo per il prossimo anno quello di mettere in navigazione l'intera flotta. "Il 5 marzo - continua Zanetti - toccherà all'ultima del gruppo Costa Toscana che partirà da Savona per una crociera nel Mediterraneo. Altra novità la Turchia. Una nuova destinazione che permetterà di visitare il paese". Costa Crociere vuole mantenere e aumentare il suo peso specifico in Liguria e lo fa posizionandosi dal 2024 anche alla Spezia, quando sarà ultimato il nuovo terminal crociere.