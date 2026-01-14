Savona: celebra il Giorno della Memoria con 18 iniziative culturali e didattiche

Il 27 gennaio, Giorno della Memoria, Savona – città Medaglia d’Oro alla Resistenza – propone un articolato programma culturale ed educativo in occasione dell’ottantunesimo anniversario della Liberazione dal Nazifascismo. Il progetto, che comprende 18 appuntamenti, mira a connettere e valorizzare le diverse realtà del territorio attorno al tema della Memoria.





Il Comitato Antifascista, attivo da quattro anni, ha sviluppato collaborazioni con numerose associazioni culturali locali, dando vita a un palinsesto ricco di iniziative e spunti originali.





"Savona – dichiara l’Assessore alla Cultura, Nicoletta Negro – conferma la sua vocazione antifascista e onora la Medaglia d’Oro al Valor Militare attraverso un calendario di iniziative articolate, testimonianza dei nostri valori civili e culturali".





Tra gli eventi di rilievo, sabato alle 20:30 al Teatro dei Cattivi Maestri sarà rappresentato in anteprima nazionale lo spettacolo teatrale “Zingari, l’Olocausto dimenticato”. La tappa savonese precede quella del 25 gennaio alla Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.





A partire da venerdì 16 gennaio, prende il via “Il Mese della Memoria”, un percorso di sensibilizzazione che approfondisce le riflessioni sulle deportazioni nei campi di concentramento nazifascisti. L’iniziativa, che combina arte, musica e teatro, va oltre il solo 27 gennaio, coinvolgendo pubblici e generazioni diverse.





Il programma 2026, che segue il successo delle edizioni precedenti, prevede 18 iniziative coordinate dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Savona, dal tavolo Antifascista, con il supporto di ANED e Fondazione De Mari. Tra le attività ci saranno incontri per le scuole, spettacoli teatrali, presentazioni di libri, approfondimenti storici sulla città e i celebri trekking urbani alla scoperta dei luoghi della Memoria savonesi.





