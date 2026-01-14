Close Up, a Telenord i protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: l'ospite di oggi è Antonio Ornano

Prosegue Close Up, il nuovo format di Telenord con interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi l'ospite è l'attore e stand up comedian Antonio Ornano. Nato alla Spezia e cresciuto a Genova, si laurea in Giurisprudenza coltivando parallelamente la passione per il teatro. Dopo le prime esperienze in ambito teatrale, entra nel laboratorio Zelig di Genova, dove sviluppa uno stile comico personale e crea personaggi diventati celebri, tra cui Franco Prunes, Space Cacace e il Prof. Ornano. Debutta in televisione con Central Station (Comedy Central/MTV) e partecipa a programmi come Scorie, Zelig Off e Zelig, oltre a Colorado, Mai dire, Quelli che il calcio e Le Iene. Attivo anche a teatro, tra il 2021 e il 2025 torna a Zelig, nel 2023 è protagonista di Mai Dire Gol e nel 2025 porta in prima serata sul Nove lo show Maschio caucasico irrisolto.

Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.

