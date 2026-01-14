Genova, nasce il corso “Vivere bene con il proprio familiare a quattro zampe”

È stato presentato questa mattina nella Sala Trasparenza di Regione Liguria il nuovo corso “Vivere bene con il proprio familiare a quattro zampe”, organizzato dall’Istituto Ligure per il Consumo e Regione Liguria, in collaborazione con la sezione genovese della Lega Nazionale per la Difesa del Cane.





“Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nell’offerta informativa rivolta ai cittadini liguri, a chi convive con un animale domestico e a chi desidera iniziare a farlo e vuole saperne di più. Si tratta del secondo corso gratuito che lanciamo, dopo quello dedicato al tema della gestione dei cosiddetti “cani impegnativi”, risalente a due anni fa – commenta l’assessore agli Animali d’affezione e alla Tutela dei Consumatori Simona Ferro. - Adottare un cane o un gatto è un atto d’amore e generosità, una decisione importante che va affrontata in modo consapevole e con una buona preparazione. Per tutelare il benessere degli animali, è fondamentale capirne il linguaggio, i comportamenti, le relazioni con il mondo circostante. Grazie a questo corso ribadiamo un concetto che ci sta particolarmente a cuore: la formazione e la conoscenza sono elementi cruciali per instaurare una buona convivenza con i nostri amici a quattro zampe”.





Nello specifico, il corso prenderà il 24 gennaio e si articolerà in cinque appuntamenti a Genova, tutti al sabato pomeriggio nella fascia oraria fra le 17 e le 19. Il primo evento verrà curato dal Dott. Pier Luigi Castelli, Presidente della LNDC Genova, e dal Dott. Enrico Moriconi, Garante per il Benessere Animale della Regione Piemonte. Nella stessa sessione interverranno anche i Dottori Davide Spirito e Cristina Vinciguerra per discutere aspetti assicurativi. Nelle successive due lezioni, sabato 31 gennaio e sabato 14 febbraio, il focus si sposterà sull’etologia del cane e del gatto e i relatori coinvolti saranno il Prof. Angelo Gazzano del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa e la Dott.ssa Graziana Moretti, psicologa esperta in etologia e Responsabile Progetti della LNDC. Sabato 21 febbraio l’Avvocato Laura Pieri illustrerà le norme che regolano la famiglia interspecie, mentre il ciclo di incontri si concluderà sabato 28 febbraio, con la Dott.ssa Antonella Serra della Sanità Animale ASL3, che introdurrà il tema della gestione della quotidianità urbana in compagnia dei propri animali domestici.

La partecipazione al corso è a numero chiuso, sono disponibili 25 posti complessivi e le iscrizioni sono ancora aperte: per prenotare il proprio posto al corso “Vivere bene con il proprio familiare a quattro zampe” bisogna accedere al seguente link.





https://www.consumatoriliguria.it/corso-gratuito-vivere-bene-con-il-proprio-familiare-a-4-zampe/





