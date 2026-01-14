Genova, riparte il corso per diventare sommelier con AIS Liguria

Con l’inizio del nuovo anno ritorna puntuale l’appuntamento con i corsi di qualificazione professionale per sommelier di Ais, l’Associazione Italiana Sommelier della Liguria, in partenza in tutta la Regione e, a febbraio, nel capoluogo ligure.





Lunedì 23 febbraio, all’Hotel Holiday Inn di Genova, alle ore 16 e alle ore 20.30, è in programma il doppio appuntamento con l’open day di presentazione del nuovo corso di primo livello della delegazione Ais di Genova. Le lezioni, con orario sia pomeridiano che serale, inizieranno poi lunedì 2 marzo per concludersi a maggio.





L’open day del 23 febbraio è a ingresso gratuito, mentre le iscrizioni al corso sono già disponibili online su https://www.aisliguria.it/corsi/150-corso-di-qualificazione-professionale-per-sommelier-1-livello-pomeridiano-genova-2026.html per il corso pomeridiano e su https://www.aisliguria.it/corsi/151-corso-di-qualificazione-professionale-per-sommelier-1-livello-serale-genova-2026.html per quello serale.





Il corso di primo livello approfondisce gli argomenti di viticoltura, enologia, tecnica della degustazione e del servizio che rappresentano le basi della professionalità del sommelier, a partire dalla corretta temperatura di servizio dei vini fino all'organizzazione e alla gestione della cantina.





"La formazione e l’aggiornamento nel nostro mestiere sono fondamentali e i nostri corsi sono il cuore pulsante dell’associazione – afferma Marco Rezzano, presidente di Ais Liguria – ogni anno dedichiamo alla nostra didattica una grande attenzione e cura. I corsi di primo livello approfondiscono nozioni che rappresentano le basi della professionalità del sommelier".





I corsi per sommelier di Ais Liguria trasformano la passione per il vino in una vera e propria professione e rappresentano una reale opportunità occupazionale: "nelle strutture ricettive liguri c’è sempre bisogno di personale qualificato – continua Rezzano – Il corso da sommelier è sempre più visto dai giovani come un’opportunità di crescita e una possibilità di occupazione futura".





Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.