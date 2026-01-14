La Grande Genova festeggia un secolo di vita
di Redazione
Un anniversario importante che diventa occasione di riflessione sul passato, sul presente e sul futuro della città
La Grande Genova celebra un secolo di storia e identità. Un anniversario importante che diventa occasione di riflessione sul passato, sul presente e sul futuro della città.
L’evento è al centro di un approfondimento su Telenord, con il contributo di voci autorevoli del giornalismo e delle istituzioni locali.
Ne parlano Paolo Lingua, giornalista e scrittore, Lorenzo Passadore, presidente del Municipio Media Val Bisagno, Roberto Bobbio e Federico Bogliolo, presidente del Municipio Levante, per raccontare il significato di questi cento anni e il valore della Grande Genova per le comunità che la compongono.
