Connected: l'applicazione per studenti più scaricata al mondo
di Redazione
Niccolò Giachi, cofondatore di Connected, spiega a Telenord come un progetto giovane sia riuscito a conquistare milioni di utenti a livello globale
È nata come un’idea semplice, pensata per facilitare la vita scolastica degli studenti, e oggi è diventata l’app per studenti più scaricata al mondo. Connected rappresenta un caso di successo nel panorama dell’innovazione digitale, capace di unire tecnologia, scuola e nuove modalità di comunicazione tra ragazzi.
A raccontare la genesi e lo sviluppo dell’app è Niccolò Giachi, cofondatore di Connected, che da Firenze spiega come un progetto giovane sia riuscito a conquistare milioni di utenti a livello globale. Accanto a lui, la voce di chi Connected la utilizza ogni giorno: Gabriele Canfora, studente del Liceo Da Vinci, e Riccardo Sciaccaluga, studente del Liceo Luther King, che condividono la loro esperienza e l’impatto concreto dell’app sulla vita scolastica quotidiana.
Un confronto tra innovazione e scuola, in cui le idee dei giovani diventano strumenti reali per migliorare il modo di studiare e restare connessi.
