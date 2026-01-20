Savona: arrestati criminali dediti al narcotraffico

Un'organizzazione criminale di matrice albanese dedita al narcotraffico è stata smantellata dalla polizia di Regio Emilia, che dalle prime luci dell'alba sta dando esecuzione ad un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di nove persone indagate per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Gli arresti e le perquisizioni , oltre che nelle province di Reggio Emilia, Bergamo, Brescia, Savona, sono in corso di esecuzione anche in Francia, Spagna e Albania, "grazie ad un eccellente coordinamento operativo con le autorità di polizia straniere ed in particolare con il Dipartimento della Polizia Criminale albanese", come sottolinea una nota della polizia.

