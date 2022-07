Savona, anziano travolto in bici: fatale l'impatto con l'auto

Tragico incidente nelle scorse ore a Savona, dove un anziano (85 anni) è stato investito in corso Mazzini da un'automobile. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Il personale del 118 è intervenuto tempestivamente ma per l'anziano, in bici al momento dell'incidente, non c'è stato nulla da fare.

Sul posto anche le forze dell'ordine, sono ancora in via di accertamento le cause che hanno portato allo schianto fatale. L'episodio è avvenuto intorno alla mezzanotte.