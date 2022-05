Lavagna, incidente sull'Aurelia: perde il controllo dell'auto e resta incastrato nell'abitacolo

di Marco Innocenti

E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre l'uomo dalle lamiere accartocciate

Sono ancora da chiarire le cause dell'incidente che, nelle prime ore delle mattinata di oggi, domenica 22 maggio, ha visto un automobilista perdere il controllo della propria auto mentre percorreva la via Aurelia all'altezza di Lavagana. L'urto è stato piuttosto violento ma non si conoscono ancora le condizioni di salute del malcapitato, che è però rimasto incastrato fra le lamiere dell'abitacolo dell'auto. Sul posto, sono intervenuti i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco di Lavagna e Genova, che stanno lavorando per riuscire a liberare l'uomo.