Incidente in A12, uomo in gravi condizioni e lunghe code tra Nervi e il bivio con l'A7

di Redazione

Il ferito, circa 40anni, è stato ricoverato in ospedale: da accertare la dinamica dei fatti

Grave incidente, intorno alle 16.15, sulla A12: un uomo di circa 40 anni è rimasto ferito ed è stato portato in gravi condizioni in ospedale. Al momento si segnalano code per circa 5 chilometri tra Genova Nervi e il bivio con l'A7, ovvero il punto in cui è avvenuto lo scontro, la cui dinamica è ancora da chiarire.