Savona: accordo Comune-UniGe per assumere laureandi

Il Comune di Savona e l'Università di Genova hanno siglato un accordo per favorire l’ingresso di giovani qualificati nella pubblica amministrazione. L'iniziativa prevede contratti di formazione e lavoro della durata di tre anni, dando la possibilità ai neolaureati di applicare le competenze acquisite nel percorso universitario.



Giovani e P.A. - L'accordo firmato dal sindaco di Savona Marco Russo e dal rettore dell'Università di Genova Federico Delfino prevede l’individuazione di studenti meritevoli da inserire nel Comune per un’esperienza di formazione on the job. Il progetto è rivolto a giovani sotto i 24 anni, con un contratto triennale, e sarà caratterizzato da una selezione basata su competenze digitali, tecniche e altre aree che si definiranno progressivamente.



Obiettivo formazione e lavoro - Gli studenti selezionati dovranno essere in pari con gli esami previsti nel loro piano di studi. Il progetto intende coniugare la preparazione accademica con un’esperienza pratica nel settore pubblico, offrendo una prospettiva lavorativa concreta dopo la laurea. "Siamo orgogliosi di lanciare un'iniziativa che rafforza il legame dell'Università con Savona, città sempre più orientata verso i giovani", ha dichiarato il sindaco Marco Russo.



Vantaggi per il Comune e per i giovani - L’iniziativa non solo offre ai giovani la possibilità di entrare nel mondo del lavoro, ma consente al Comune di Savona di beneficiare delle loro capacità innovative. "I giovani porteranno entusiasmo e competenze per migliorare i servizi ai cittadini", ha aggiunto il sindaco. Allo stesso tempo, i neolaureati avranno la possibilità di applicare immediatamente ciò che hanno studiato. "Un'ottima opportunità per transitare dall’Università al lavoro", ha sottolineato il rettore Delfino.



Selezione e formazione - Il protocollo prevede un processo di selezione trasparente, con il coinvolgimento diretto dell'Università di Genova nella valutazione dei candidati e nella definizione di programmi formativi. Questi percorsi saranno mirati alle necessità di innovazione del Comune di Savona, garantendo che i giovani siano preparati ad affrontare le sfide della pubblica amministrazione.

