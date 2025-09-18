Sassello: “Salta l’Amaretto”, motocross e solidarietà per il progetto del Nuovo Gaslini

Una giornata di sport, spettacolo e solidarietà: sabato 20 settembre a Sassello (SV) andrà in scena “Salta l’Amaretto”, evento ideato dal campione di freestyle motocross Vanni Oddera a sostegno del progetto del Nuovo Ospedale Gaslini di Genova.

In programma due show acrobatici su moto, alle 18:00 e alle 22:00, accompagnati da stand gastronomici, musica e intrattenimento. L’ingresso è gratuito e durante la serata sarà possibile donare a favore di Gaslininsieme ETS, contribuendo concretamente alla realizzazione del nuovo polo pediatrico.

“Il Gaslini è molto più di un ospedale: è un bene comune”, ha ricordato il direttore generale Renato Botti, ringraziando Oddera e il Comune di Sassello per l’iniziativa. Al suo fianco anche i Comuni di Urbe, Mioglia, Pontinvrea e Stella, oltre alle aziende dolciarie del territorio.

Il progetto del Nuovo Gaslini prevede il nuovo Padiglione Zero per emergenze e terapie intensive, la riqualificazione dei padiglioni storici e nuovi spazi verdi. I proventi della serata andranno interamente a sostenere questi obiettivi, con la possibilità di contribuire anche online su sostieninuovogaslini.it.

“Per me il Gaslini è casa – ha dichiarato Vanni Oddera – e questa manifestazione unisce emozione, sport e impegno. Lo spettacolo serve se riesce a fare del bene”.

L’evento si lega idealmente alla Festa dell’Amaretto, in programma il giorno seguente, con l’auspicio di diventare un appuntamento fisso. “Una piccola comunità può fare molto”, ha sottolineato il sindaco Gian Marco Scasso. E Sassello ne sta dando prova.