Sarzana, Toti e Giampedrone alla mostra per i 50 anni dalla morte di Picasso

Visita del presidente della Regione e assessore alla Cultura Giovanni Toti, insieme all'assessore regionale Giacomo Giampedrone, alla mostra ‘Pablo Picasso – le origini del mito’ ospitata presso la Fortezza Firmafede di Sarzana, nel cinquantesimo anniversario della morte del grande artista.

“È una mostra bellissima, che apre questo lungo week end di Pasqua e proseguirà fino all’estate – afferma Toti -. Siamo in un luogo magico come la fortezza di Sarzana, in cui sono esposte le opere di un artista straordinario che ha attraversato il secolo scorso, inebriandolo con la sua capacità di rappresentare la vita sotto varie forme. Credo che venire a vedere Picasso, uno degli artisti che maggiormente ha saputo raccogliere nei suoi lavori le emozioni di tutti noi, in questo luogo, che racconta e ricorda la nostra storia e la bellezza delle nostre città, credo sia parte di quell’esperienza che vogliamo regalare a tutti i cittadini e ai turisti che vengono a trovarci. È certamente qualcosa di più rispetto al mettere in fila il nostro bellissimo mare, l’entroterra, i muretti a secco, l’enogastronomia e tutto quello che offre il territorio: significa offrire un’esperienza a 360 gradi trovando un filo conduttore che ci guidi nelle nostre emozioni. La cultura si conferma davvero un motore importante, un’opportunità di arricchimento non solo intellettuale ma anche concreto, è capacità di mettere in sintonia tanti mondi e quindi è volano di crescita e sviluppo, di creazione di nuove professionalità, e questo – conclude - deve essere al centro dello sforzo di tutti noi”.

La mostra, curata da Lola Duran Ucar, è organizzata dal Comune di Sarzana con Comediarting e in collaborazione con il 'Museo Casa Natal Picasso de Málaga'. Rimarrà aperta fino a luglio.