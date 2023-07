Sarzana, torna la mostra nazionale dell'Antiquariato: sarà allestita all'interno della Fortezza Firmafede

Sarzana ritrova la sua Mostra nazionale dell'Antiquariato dall'11 al 20 agosto prossimi all'interno della quattrocentesca Fortezza Firmafede. Se l'edizione del 2022 fu quella del rilancio di un evento che è stato tra i più importanti del panorama italiano, quella di quest'anno si amplia nel numero degli espositori. "Abbiamo contattato gli antiquari che vengono da sempre, gli abbiamo chiesto di convincere i colleghi a crederci. Si è creata una squadra che ha ottenuto buoni risultati - spiega la curatrice Elisabetta Sacconi di Associazione Antiquari Sarzanesi -. Il livello sarà molto alto: meno espositori, più qualità". Un appuntamento che ritorna alla forma di mostra mercato che aveva negli anni Ottanta e Novanta, con trenta espositori in arrivo da tutta Italia. Tra questi Galleria Uomo Arte (PI), Studio d'Arte Gherardi (PR), Enrico Antichità (PR), Sine Tempore Studio (MI), Lombardo&Partners Antiques (TO) e Antiquest di Sarzana. "E' una scelta di coraggio quella di tornare alla mostra mercato - dice la sindaca Cristina Ponzanelli -. Una scommessa che abbiamo fatto negli anni in cui l'antiquariato viveva una vera crisi, un percorso che va avanti e che lavoreremo per far crescere". Protagonisti mobili, complementi d'arredo e tappeti. Tra i dipinti in mostra opere del Seicento di Carlo Ceresa, Gasparo Lopez, Matthias Stomer e Cesare Dandini. "La mostra è un patrimonio identitario della città che abbiamo la volontà di recuperare - spiega Giorgio Borrini, assessore alla cultura -. C'è interesse e lo dimostrano le tante telefonate che abbiamo ricevuto in questi giorni". Nei sotterranei della fortezza si terrà negli stessi giorni una mostra di arte contemporanea: "Altri Luoghi" di Paolo Fiorellini e Stefano Lanzardo. "Tutta la provincia spezzina ha avuto una crescita esponenziale nel settore turistico e ha la necessità di allungare la stagione attraverso eventi come questo - dice Giuseppe Menchelli, vicepresidente di Banca Versilia Lunigiana Garfagnana e direttore di Confartigianato La Spezia -. Questa mostra penso possa avere ancora più attenzione in futuro".