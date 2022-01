Sarzana, tenta il furto in una gioielleria: la proprietaria urla e lo fa scappare

di Edoardo Cozza

L'uomo è stato successivamente identificato dalla polizia, con l'aiuto della donna che lo ha riconosciuto da foto segnaletiche: è stato denunciato

Identificato e denunciato l'uomo che, dopo Natale, ha cercato di rubare all'interno di una gioielleria nel centro di Sarzana. L'uomo, italiano di 49 anni, era stato sorpreso dalla proprietaria mentre stava prendendo i soldi dalla cassa. La donna si era messa a urlare e lo aveva fatto scappare.

Gli agenti del commissariato, grazie alla descrizione della proprietaria, hanno subito intuito che si trattava di una persona già denunciata in passato per lo stesso tipo di reato. La negoziante lo ha riconosciuto dalle foto mostrate dagli agenti e l'uomo è stato denunciato per tentato furto aggravato.