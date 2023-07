Sarzana: stagione teatrale con Gioele Dix, Emma Dante, Vanessa Scalera e Neri Marcoré

Neri Marcoré, Emma Dante, Gioele Dix, Vanessa Scalera. Sono solo alcuni dei nomi nel cartellone della stagione 2023/2024 al Teatro Impavidi di Sarzana dove inizia oggi la campagna abbonamenti. La stagione è organizzata da Scarti Centro Produzione Teatrale d'Innovazione in collaborazione con il Comune di Sarzana, con il sostegno di MiC e Fondazione Compagnia di San Paolo.

Il via venerdì 27 ottobre con 10 spettacoli in doppia replica, di cui un'anteprima nazionale e un evento speciale. "Con questa stagione - ha spiegato il direttore artistico Andrea Cerri - vogliamo tentare un ulteriore salto di qualità. Tra le proposte la presenza di due nuove importanti produzioni firmate Scarti e allestite al Teatro degli Impavidi: La ferocia, in anteprima nazionale, dal romanzo Premio Strega di Nicola Lagioia e Stai Zitta! dal libro di Michela Murgia".

A inaugurare la stagione sarà La Ferocia il 27 e 28 ottobre, firmato da l collettivo teatrale VicoQuartoMazzini. Venerdì 10 e sabato 11 novembre, è la volta di una prima regionale che vede in scena l'attore e scrittore Giuseppe Cederna nello spettacolo Storia di un corpo, adattamento di Giorgio Gallione dal romanzo di Daniel Pennac. Si prosegue martedì 28 e mercoledì 29 novembre con un'altra prima regionale: Ferdinando, capolavoro della drammaturgia di Annibale Ruccello, diretto e interpretato da Arturo Cirillo. Giovedì 7 e venerdì 8 dicembre Natale in casa Cupiello - Spettacolo per attore cum figuris, fedelissimo al testo di Eduardo De Filippo proposto da Vincenzo Ambrosino e Luca Saccoia, regia Lello Serao. Martedì 9 e mercoledì 10 gennaio Gioele Dix debutta in La Corsa dietro il vento - Dino Buzzati o l'incanto del mondo. Venerdì 2 e sabato 3 febbraio 2024 'La sorella migliore' con Vanessa Scalera. Mercoledì 21 e giovedì 22 febbraio Emma Dante ne Il Tango delle Capinere. Venerdì 1 e sabato 2 marzo Stai Zitta!, dal libro cult di Michela Murgia, con Antonella Questa, Valentina Melis e Teresa Cinque, regia Marta Dalla Via. Giovedì 21 e venerdì 22 marzo, Serena Sinigaglia con Le Supplici di Euripide. A chiudere l'evento speciale di martedì 9 e mercoledì 10 aprile con Neri Marcorè in La buona novella di Fabrizio De André.