Sarzana: prosegue il recupero della Colonia Olivetti a Marinella

Proseguono in linea con il cronoprogramma i lavori di recupero e riqualificazione della Colonia Olivetti di Marinella di Sarzana, uno dei gioielli dell'architettura razionalista italiana colpevolmente lasciati in abbandono per decenni, anche a causa della connessione storica tra quella fioritura di immobili ammirati e tuttora studiati nelle università di tutto il mondo e il regime fascista che aveva promosso e attuato la costruzione di molti edifici pubblici. Costruita nel 1938, intitolata inizialmente a Italo Balbo e quindi nel dopoguerra a Olivetti, Gioventù Italiana e Caritas Ambrosiana, opportunamente ristrutturata entro l’estate del 2025 ospiterà una nuova struttura alberghiera d’eccellenza. La ristrutturazione è stata iniziata nel marzo 2023 dal gruppo Bulgarella, proprietario del complesso, che nel maggio 2022 aveva acquistato l’immobile da Arte Genova per circa 2 milioni di euro.

Il progetto prevede un ampio intervento di riqualificazione, nel rispetto dei vincoli storico – artistici, dei 2.942 metri quadrati dell’immobile e del parco, oltre alla costruzione di un parcheggio con posti auto privati e pubblici. Il resort ospiterà 92 camere tra standard, junior suite e suite su due piani, con un ristorante panoramico.

“Il progetto che porterà a Sarzana un nuovo prestigioso hotel, restituendo al territorio un’area da anni abbandonata al degrado, procede nei tempi previsti – commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – Il restauro della Colonia Olivetti è frutto di un lavoro lungo anni che è riuscito a sbloccare una situazione intricata, passata attraverso l’alienazione dell’immobile da Arte Genova al privato che ha deciso di investire in una zona dall’alto potenziale, creando così un’occasione unica di rilancio per tutto l’indotto turistico della zona, che presto sarà arricchito da una struttura di alto livello, in grado di attirare clientela internazionale. Questo intervento – continua il presidente – è di particolare rilevanza anche i cittadini di tutto il comprensorio, che potranno godere di un fronte mare rinnovato e riqualificato, senza contare i tanti nuovi posti di lavoro creati dall’operazione”.

“Dal degrado dovuto ad oltre quarant’anni di abbandono ad una delle migliori opportunità turistiche per il nostro intero territorio - dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli - Senza un lavoro enorme che abbiamo portato avanti con Regione Liguria e che ha declassato il rischio idraulico, tutto questo non sarebbe stato possibile. I lavori proseguono anche per le opere pubbliche sul fronte della Colonia, e se arrivare oggi a Marinella dalla Toscana offre già un impatto completamente diverso rispetto al passato, non vediamo l’ora che la riqualificazione sia completata”.