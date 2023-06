Sarzana: nel segno di Bonaparte "gemellaggio" turistico con la Corsica

Sarzana sempre più città turistica a vocazione internazionale. Lo testimonia la presentazione stamani, a Roma, del ricco cartellone di eventi sarzanesi da parte dell'assessore alla cultura, marketing territoriale e promozione della città Giorgio Borrini nell'ambito di una conferenza per la presentazione della stagione turistica della Costa Verde in Corsica.

L’assessore, nell'ambito dei rapporti transfrontalieri, ha incontrato a Roma insieme al segretario generale di Anci Liguria, Pierluigi Vinai, una delegazione della Communauté de Communes de Costa Verde - Dipartimento Haute Corse (Comunità dei Comuni della Costa Verde - Dipartimento dell'Alta CORSICA), guidata dal direttore della Comunità Marc-Antoine Nicolai con il vicesindaco di Cervione, Serge Bereni, e Francois Berlinghi, grazie all’essenziale intermediazione del CEO di The Skill Andrea Camaiora. L'incontro è stato aperto da Giorgio Lainati, senior advisor di The Skill, già deputato, vicepresidente della Commissione Vigilanza Rai e consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Al centro dei colloqui forme di integrazione e sviluppo di marketing territoriale tra la Corsica e Sarzana, città di origine della famiglia Bonaparte.

Un'altra vetrina internazionale per Sarzana dove intanto prosegue, nei primi tre mesi dell'anno, il boom di turisti. Infatti, in base ai “numeri” forniti dall'Osservatorio Regionale Ligure, dopo un 2022 che ha certificato nella località apua quasi 200mila presenze anche il 2023 è infatti partito nel migliore dei modi.

Le statistiche confermano quanto Sarzana sia definitivamente entrata nei circuiti internazionali del turismo con i “numeri” di gennaio, febbraio e marzo 2023 che hanno registrato oltre 15mila presenze con una quota di stranieri che si avvicina al 50 per cento del totale: per fare un confronto rispetto ai numeri pre pandemia i turisti sono aumentati del 26,56% rispetto al 2018 e del 30,40% rispetto al 2019, con un sostanziale raddoppio (oltre il 100%) dei turisti stranieri. Un interesse, quello del turismo straniero e d’oltralpe, che si vuole ulteriormente rafforzare con iniziative come quella odierna.

Sarzana dunque, con il suo patrimonio storico artistico e i suoi innumerevoli eventi, è meta sempre più presente nei circuiti internazionali del turismo e i dati dell'Osservatorio Regionale Ligure relativi ai primi tre mesi del 2023, con appunto una straordinaria presenza di stranieri, ne sono conferma destinata a consolidarsi ulteriormente nei prossimi mesi a dimostrazione dell'importanza di un'offerta turistico-culturale sempre più destagionalizzata e apprezzata, testimoniata anche dal grande successo delle grandi mostre allestite alla Fortezza Firmafede.

Nel complesso monumentale, visitabile fino al prossimo 16 luglio, è peraltro in corso la mostra “Pablo Picasso. Le origini del mito” che, a sua volta, sta superando tutte le aspettative e dove, è già organizzato un ricchissimo calendario di eventi estivi che si estende fino a ottobre con oltre 150 tra concerti, grandi eventi internazionali, teatro, danza e cultura per promuovere Sarzana al grande pubblico.

“Un’occasione importante per proseguire un percorso di promozione e valorizzazione della nostra città all’estero - dichiara l'assessore al marketing territoriale Giorgio Borrini -. La bellezza di Sarzana, la sua storia unica e la capacità di incrociarli con un calendario di eventi sempre più eterogeneo attirano sempre più pubblici e generazioni diverse, restituendo slancio alla capacità attrattiva di Sarzana. Anche i mesi invernali non sono più periodi morti ma ricchi di suggestioni e occasioni per visitare una città viva, piena di cultura e di opportunità. Non è l'evento fine a se stesso che premia una città, ma una strategia di lungo periodo e la continuità di grandi eventi, garantendone la riconoscibilità: una strategia che prosegue e che si affianca a un calendario di incontri e relazioni con realtà straniere che possono e devono legarsi sempre più a Sarzana, come naturalmente la Corsica. Grazie a The Skill per la prezioso lavoro svolto insieme”.