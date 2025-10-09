Sarzana, anche Renzo Ulivieri in campo per intitolare a Gaza il piazzale dello stadio

Martedì 14 ottobre, in concomitanza con la partita Italia-Israele, Sarzana ospiterà un evento culturale e simbolico di grande rilevanza: “Una piazza per Gaza”, una serata dedicata alla raccolta firme per intitolare ufficialmente il piazzale dello stadio comunale alla città palestinese. Se approvata, sarebbe la prima “Piazza Gaza” in Italia.

Ad aprire la manifestazione sarà Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, in dialogo con il giornalista Armando Napoletano, presso il Teatro degli Impavidi (dalle 18:30 alle 23:30). L'iniziativa unirà musica, teatro, attivismo e riflessione, con la partecipazione di nomi noti della scena culturale e musicale italiana.

Tra gli ospiti: Giuseppe Cederna, con un videointervento realizzato per l’occasione, e musicisti come Gianni Maroccolo, Andrea Chimenti, Cristina Donà, Yo Yo Mundi e Nuovo Normale, che proporranno brani ispirati al tema della Palestina. Il palco vedrà alternarsi circa venti formazioni artistiche, in una serata pensata come evento collettivo, emozionale e politico.

A sostenere l'iniziativa anche il Direttivo del Club Tenco e Bandabardò. Previsti inoltre i contributi dell’europarlamentare Benedetta Scuderi e dell’attivista Antonio Mazzeo, protagonista dell’operazione Flotilla, che interverrà in collegamento video.

La petizione è promossa da un gruppo di cittadini, tra cui figure di spicco del mondo culturale e sportivo: Alessio Ambrosi, Paolo Bedini, Giuseppe Bruno e Bernardo Zannoni, vincitore del Premio Campiello 2022. L’iniziativa si inserisce nel contesto della candidatura di Sarzana a Capitale Italiana della Cultura 2028, proponendo una visione di cultura come atto di impegno e memoria.

