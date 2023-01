Sarà Profiti il nuovo dg del San Martino. Bassetti: "Scelta da Champions"

Sarà Giuseppe Profiti il nuovo direttore generale del Policlinico San Martino di Genova. La nomina del manager sarà definita nelle prossime ore, ma l’ormai ex coordinatore della Stem ha già dato da alcuni giorni la propria disponibilità , accettando l’offerta del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e di Angelo Gratarola, assessore alla Sanità.

La nomina di Profiti arriva dopo la prematura scomparsa di Salvatore Giuffrida, manager che anche negli anni complessi della pandemia ha svolto per il Policlinico un’opera ritenuta da tutti “eccezionale”. Per il neo direttore un impegno sicuramente importante, ma le sue qualità e la sua esperienza hanno già raccolto un ampio consenso nella sanità ligure.

Deciso l’endorsement di Matteo Bassetti, che la settimana scorsa durante la trasmissione Tiro Incrociato aveva ammesso: “O il San Martino gioca per lo scudetto o potrei lasciare Genova”. Ora spiega sempre a Telenord: “Credo che Profiti sarebbe la scelta migliore per sostituire chi come Salvatore Giuffrida ha svolto un lavoro immenso per il nostro ospedale. Profiti ha già ricoperto ruoli chiave della sanità ligure, ottenendo ottimi risultati, conosve a fondo la realtà regionale, ma c’è di più: ha ottenuto gli stessi eccellenti risultati anche in altre realtà, è un manager di ampio respiro, con una forte credibilità d livello nazionale. Per questo la sua scelta sarebbe un chiaro segnale che il San Martino punta a giocare in Champions."

Chiarissimo il giudizio del direttore della clinica Malattie Infettive, così come sono chiare le tappe che porteranno alla probabile nomina di Profiti e all’annuncio ufficiale già atteso per domani. Nella prossime ore il governatore Toti incontrerà Matteo Rosso, deputato e leader regionale di Fratelli d’Italia. Se, come è probabile, arriverà anche il via libera del maggior partito della coalizione, la nomina di Profiti verrà sottoposta prima al Magnifico Rettore dell’Università di Genova, quindi al Ministero della Salute che dovrà dare il via libera definitivo A quel punto Profiti lascerà subito l’incarico nella struttura che dirige, la Struttura di Missione (Stem) a supporto del Sistema sanitario e sociosanitario ligure