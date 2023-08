Santo Stefano d'Aveto: pensionato cade in dirupo, salvato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco hanno salvato un pensionato di 73 anni caduto da un dirupo a Santo Stefano D'Aveto. L'anziano stava camminando sul ciglio della strada quando, per cause ancora da chiarire, è caduto per 10 metri finendo in un canalone.

A soccorrerlo sono stati i vigili del fuoco che, con l'elicottero, hanno calato un verricello per recuperarlo. L'uomo ha riportato diversi traumi e fratture ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. Non sarebbe in pericolo di vita.

Gli accertamenti su quanto accaduto sono in mano ai carabinieri.