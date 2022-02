Santa Margherita, torna "Santa in Love": il concorso che premia gli scatti degli innamorati

di Marco Innocenti

Le foto saranno pubblicate sui profili social del Comune e votate dagli utenti: ai primi tre classificati una cena per due persone in un ristorante della zona

Torna anche quest'anno "Santa in Love", il concorso organizzato dal comune di Santa Margherita in collaborazione con Ascom Santa Margherita Ligure - Portofino e Consorzio Marittimo del Tigullio per celebrare l'amore, in occasione della festa di San Valentino. Basterà inviare la foto di un luogo del cuore, di un ricordo, di una prima fiamma o semplicemente della propria anima gemella. L'unico vincolo è che lo scatto sia effettuato sul territorio di Santa Margherita. Per il resto, spazio alla fantasia degli innamorati: si può inviare un selfie oppure lo scorcio di un luogo del cuore, un bacio oppure il dettaglio di uno sguardo, accompagnate però da una breve spiegazione.

La partecipazione al concorso è gratuita e le foto andranno inviate, entro il 14 febbraio, via mail a comunicazione@comunesml.it oppure via whatsapp al 337 103 1149. Le foto saranno pubblicate sui profili social del Comune e verranno votate dagli utenti. Al primo classificato andrà una cena per due persone al ristorante La Cambusa; al secondo classificato andrà una cena per due persone al ristorante Tymus; al terzo classificato andrà un viaggio in battello alle Cinque Terre per due persone. La premiazione si terrà a Villa Durazzo.