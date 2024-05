Santa Margherita Ligure: Alessandro Ristori & The Portofinos in concerto sabato 18 al Covo di Nord-Est

Sabato 18 maggio al Covo di Nord-Est si esibiranno Alessandro Ristori & The Portofinos. Direttamente dai locali più esclusivi di Montecarlo, Dubai, Londra e Porto Cervo, l’artista che più di ogni altro incarna lo stile della Dolce Vita e che ha elevato ai massimi livelli di intrattenimento il concetto di cena musicale, sarà il protagonista al Covo di Nord Est. Il locale, costruito in una roccia a picco sul mare di Santa Margherita Ligure e simbolo del divertimento internazionale, ha una storia artistica e mondana che vanta la frequentazione degli artisti e dei personaggi più eminenti degli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso. Alessandro Ristori & The Portofinos è il primo artista a esibirsi in una serie per celebrare i 90 anni del Covo di Nord Est: nei mesi successivi si esibiranno Jerry Cala’, Umberto Smaila, mentre Alessandro Ristori tornerà al Covino a fine luglio 2024.

Da sempre sul palcoscenico, decide di essere cantante e show man durante l’adolescenza. La musica italiana degli anni ’60 e ’70, i miti Americani degli anni ’50 e il pop rock inglese sono le principali fonti di ispirazione. Dal 2000 lavora anche su brani originali, prima attraverso l’autoproduzione poi con etichette discografiche, tra le quali la propria (BUMBUM DISCHI). Nel 2008 si apre la porta del mercato Est Europeo grazie alla partecipazione e successivo piazzamento al 2° posto al concorso “NEW WAVE STARS”, a cui segue l’esibizione al programma televisivo “PESNYA GODA” trasmesso alla televisione Russa. Nel 2015 Ristori approda al Principato di Monaco. Il “Bar Américain” de L’HOTEL DE PARIS, storico punto di riferimento del jet-set Monegasco ed Internazionale ed amato da star del cinema e della musica, diventa il palco che farà di Alessandro Ristori il cantante di Montecarlo. Sempre accompagnato dalla sua band, The Portofinos, inizia così a portare il suo show ancora di più in giro per il mondo, dagli Stati Uniti all’Egitto, dalla Russia al Brasile. Nel gennaio 2018, Philipp Plein lo chiama ad esibirsi per la presentazione della collezione Billionaire durante la Fashion Week Milanese. Presente alla sfilata Flavio Briatore. L’incontro con l’imprenditore italiano porterà Alessandro e la band ad esibirsi con regolarità nei locali di Montecarlo, Londra, Dubai, Forte dei Marmi e Porto Cervo. Iniziano inoltre le collaborazioni con locali del calibro dell’Armani Privé di Milano, il Medusa e la Guèrite di Cannes, l’Harry’s Bar e Annabel’s a Londra. E’ una vera e propria disputa per contendersi la presenza di Alessandro. Da i brand più prestigiosi come Gucci, Cartier, Armani, Etro, Pomellato alla famiglia reale di Montecarlo. Ormai celebre, la sua performance al Royal Wedding tra Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam.

Per quanto riguarda la discografia recente, nell’estate del 2019 esce “La Donna Uomo” singolo trasmesso da Radio Deejay. Luglio 2020, anticipato dall’uscita delle cover di “Sono un Pirata, Sono un Signore“ di Julio Iglesias e di “Estate” di Bruno Martino, è la volta dell’EP “Aperitivo Vol.1” al quale seguirà “Aperitivo Vol.2” entro la fine dell’anno.