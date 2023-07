Sanremo: una serata per Vittorio De Scalzi, a un anno dalla scomparsa

Domani alle 21.30 all'Auditorium Franco Alfano di Sanremo si terrà la serata "Omaggio a Vittorio De Scalzi", dedicata al musicista e compositore genovese, fondatore dei New Trolls, morto il 24 luglio del 2022. Si esibiranno la sua band, con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo e alcuni degli artisti di Area Sanremo, il concorso che premia i giovani più meritevoli con la possibilità di partecipare al Festival di Sanremo, della cui giuria De Scalzi aveva fatto parte.

"Il direttore artistico della Sinfonica Giancarlo De Lorenzo ha avuto la bellissima idea di contattarmi per orchestrare alcuni dei più bei brani di Vittorio per orchestra sinfonica - ha affermato il direttore d'orchestra, Roberto Izzo, alla presentazione della serata che si è tenuta nella sede del Club Tenco di Sanremo - Io ho scritto tutte le parti per l'orchestra ed ho contattato la band con la quale abbiamo suonato per quindici anni assieme a Vittorio, creando arrangiamenti un po' speciali per la serata. Si eseguirà un tributo al Concerto Grosso, progetto di rock progressive che i New Trolls hanno inventato negli Anni '70, con un botta e risposta tra band rock e orchestra. In tutto saranno quindici-sedici brani, tra cui sei canzoni: Quella carezza della sera, Aldebaran, Una miniera, L'onda che bagna lo scoglio, Signore io sono Irish e Quelle navi, l'ultimo singolo che aveva scritto".

Izzo racconta alcuni aneddoti, a partire dall'attenzione di Vittorio per i giovani. "Amava scoprire e lanciare talenti e io sono qui grazie a lui. Ero uno di quei giovani che ha scoperto nel 2006 e dall'anno dopo mi ha portato in giro per il mondo a dirigere orchestre e suonare come solista".

Tra i giovani artisti che si esibiranno c'è anche Giovanni Segreti Bruno, vincitore di Area Sanremo nel 2018. "Canterò Quelle Navi, l'ultimo brano che Vittorio ha regalato al mondo e a cui tengo particolarmente, perché con Vittorio eravamo in studio di registrazione, quando me lo fece ascoltare ancora all'inizio. Quelle Navi è un inno di rinascita che Vittorio ha scritto dopo il crollo del Ponte Morandi". Alla presentazione anche la moglie: "Per me è difficilissimo parlare di questo concerto, ma non di lui che era Vittorio. Aveva un occhio particolare per i giovani".