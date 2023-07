Sanremo: un bar tutto "in nero", maximulta alla titolare

Una multa da 23mila euro è stata elevata dai carabinieri alla titolare polacca di un bar di Sanremo perché aveva assunto in nero tutti e cinque i lavoratori alla proprie dipendenze e per non aver regolarizzato la documentazione sulla sicurezza del locale. Nei suoi confronti è scattata inoltre una denuncia all'autorità giudiziaria e la sospensione immediata dell'attività lavorativa. Due dipendenti, inoltre, sono state segnalate alla Procura: la prima, pure lei polacca, per aver intrapreso un'attività lavorativa non regolare mentre percepiva il reddito di cittadinanza e la seconda, italiana, per aver intrapreso un'attività lavorativa in nero mentre le veniva contemporaneamente corrisposta l'indennità di disoccupazione.

Anche la titolare di un locale di Arma di Taggia è stata denunciata e sanzionata per 2mila e 500 euro, con sospensione immediata dell'attività, per aver assunto due dipendenti su otto in nero. Una delle dipendenti è stata denunciata perché destinataria dell'indennità di disoccupazione.

In ultimo il gestore di un altro locale locale di Sanremo è stato sanzionato con una multa da 3mila euro e l'immediata sospensione dell'attività, per avere violato le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e aver installato un impianto di videosorveglianza privo di autorizzazione. I controlli sono stati eseguiti dai militari del comando provinciale di Imperia, con i carabinieri del Nas e del Nil. Nel mirino le zone della movida.