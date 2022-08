Sanremo, trovato cadavere tra gli scogli

di Redazione

L'uomo aveva addosso solo un costume e sul corpo diversi tatuaggi. Nei giorni scorsi era stato lanciato l'allarme per due imbarcazioni

Il corpo di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato tra gli scogli a Capo Verde, a Sanremo. E' stato un passante a lanciare l'allarme al 112 e sul posto sono intervenuti polizia, guardia costiera e vigili del fuoco.

E' ancora impossibile stabilire l'età della vittima, le cause e il momento del decesso. L'uomo aveva addosso solo un costume e sul corpo diversi tatuaggi.

Nei giorni scorsi era stato lanciato l'allarme per due imbarcazioni alla deriva, tra Sanremo e Bordighera. Nel primo caso, quello di un natante noleggiato, è stato appurato che si trattava di un tedesco che aveva lasciato un biglietto di addio. Il corpo trovato oggi non corrisponderebbe a questa persona. Il secondo natante alla deriva era un gommone con l'attrezzatura da pesca a bordo e accertamenti sono in corso per stabilire eventuali connessioni.