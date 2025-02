Sanremo, tenta di rubare uno yacht a Portosole: condannata e allontanata dall'Italia

Forse spinta dalla voglia di scappare, cerca di rubare uno scooter e dopo il fallimento del furto, cerca di rubare uno yacht. Una donna francese di 49 anni è stata arrestata dagli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Sanremo mentre tentava di sottrarre lo yacht ormeggiato a Portosole. Dopo aver mollato gli ormeggi, ha cercato più volte di avviare i motori, ma è stata fermata dalla polizia prima che potesse lasciare il porto. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto il divieto di dimora nella provincia di Imperia e il suo immediato allontanamento dall’Italia.

Il tentativo di fuga – L’allarme è scattato nella tarda serata del 31 gennaio con una chiamata al 112. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, l’imbarcazione si trovava già a qualche metro dal molo, con le cime di ormeggio sganciate. Il comandante dello yacht ha segnalato la presenza di una donna a bordo, nascosta in un locale di servizio. Non potendo salire direttamente, i poliziotti sono stati trasportati sulla barca dagli ormeggiatori del porto, riuscendo così a fermarla.

L’identità misteriosa – Una volta in Commissariato, la donna ha fornito false generalità, dichiarandosi un uomo estone di 33 anni. Priva di documenti e senza parlare, comunicava solo a gesti o per iscritto in inglese, sostenendo di non riuscire a esprimersi verbalmente per problemi legati all’infanzia. Tuttavia, le forze dell’ordine hanno scoperto che pochi giorni prima, a Ventimiglia, aveva già tentato di impossessarsi di uno yacht fingendosi armatrice, parlando normalmente in francese.

I precedenti – Oltre al tentato furto dell’imbarcazione, la donna è stata trovata in possesso della carta di circolazione di uno scooter che aveva cercato di rubare poco prima, venendo scoperta e messa in fuga dal proprietario.

Il provvedimento – Il Tribunale di Imperia ha convalidato l’arresto e disposto per la 49enne il divieto di dimora nella provincia di Imperia. Al termine dell’udienza, è stata accompagnata alla frontiera di Ventimiglia e riammessa in Francia. È stata inoltre denunciata per false attestazioni di identità e per il furto della carta di circolazione dello scooter.

