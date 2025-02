Sanremo, scoperta bomba a mano sotto un letto in una casa disabitata

Una bomba a mano della Seconda guerra mondiale è stata ritrovata sotto un letto in un’abitazione disabitata nella frazione Poggio di Sanremo. La scoperta è avvenuta durante un sopralluogo, probabilmente legato alla vendita dell’immobile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’area in attesa dell’arrivo degli artificieri, incaricati di disinnescare e far brillare l’ordigno.

L’intervento – Dopo il ritrovamento, i militari dell’Arma hanno immediatamente isolato la zona per evitare rischi. Gli artificieri sono stati allertati per gestire in sicurezza la rimozione dell’ordigno, un residuato bellico che potrebbe essere ancora pericoloso.

L’abitazione – L’immobile apparteneva a un uomo deceduto da tempo, il quale possedeva alcune armi regolarmente denunciate, già trasferite altrove. La bomba, invece, era nascosta e solo durante il sopralluogo è emersa inaspettatamente da sotto un letto.

I prossimi passi – Dopo il disinnesco, l’ordigno sarà fatto brillare in un’area sicura, come previsto dalle procedure per la gestione di esplosivi bellici rinvenuti sul territorio.

