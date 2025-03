Sanremo, Luca Barbareschi e Chiara Noschese in scena al teatro del casinò con “November”

Al Teatro del Casinò di Sanremo va in scena, domenica 30 marzo 2025 alle 21, "November": commedia con Luca Barbareschi diretta e con Chiara Noschese, che interpreta l’assistente di un presidente degli Stati Uniti irascibile, capriccioso e costantemente in conflitto con la realtà e il buon senso.



Il protagonista di November - Chi meglio di Luca Barbareschi per interpretare questo presidente? Il testo è opera del grande autore comico David Mamet, che ha presentato questo ritratto di un presidente americano in difficoltà con la sua rielezione, ma che si potrebbe applicare a qualsiasi politico travolto dai deliri di onnipotenza.

Luca Barbareschi - Attore, regista e produttore italiano, conosciuto per il suo lavoro nel teatro, nel cinema e in televisione. Sebbene abbia preso parte a numerosi film e serie, è nel teatro che ha raggiunto la massima notorietà, interpretando ruoli che spaziano dal drammatico al comico. Oltre alla carriera di attore, Barbareschi ha anche un’importante esperienza come regista e produttore, distinguendosi per il suo contributo significativo alla cultura italiana.

Nel teatro, è noto per aver messo in scena una vasta gamma di opere, sia italiane che internazionali, e per la sua abilità nell’interpretare personaggi complessi e sfaccettati. La sua versatilità e il suo carisma lo rendono una figura di riferimento nel panorama culturale del nostro paese.

Chiara Noschese - Figlia del celebre imitatore Alighiero Noschese, Chiara Noschese ebbe come padrino di battesimo il giornalista Ruggero Orlando, la cui imitazione era una delle più celebri tra quelle realizzate da suo padre. Dopo il diploma al Laboratorio di esercitazioni sceniche, sotto la direzione di Gigi Proietti, inizia presto la sua carriera come attrice, cimentandosi sia in ruoli comici che drammatici. Ha spaziato tra il musical, la prosa, il cinema e la televisione, esplorando costantemente nuove sfide professionali. Tra le sue interpretazioni più rilevanti nel genere della commedia musicale, si ricordano le sue performance in Aggiungi un posto a tavola, Alleluja brava gente (diretta da Pietro Garinei), Cantando sotto la pioggia, Sette spose per sette fratelli, Le notti di Cabiria (ispirato al celebre film di Federico Fellini, diretto da Saverio Marconi) e Il pianeta proibito (diretta da Patrick Rossi Gastaldi).

Un testo evergreen- Sebbene scritto diversi anni fa, November conserva una sorprendente attualità, soprattutto perché i personaggi di Mamet sono diventati veri e propri classici della comicità. E che comicità: quella più amara, capace di suscitare una risata mentre stimola una riflessione disincantata sul mondo che ci circonda.

