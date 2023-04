Sanremo, notte di festa per i tifosi del Basilea dopo la vittoria con il Nizza in Conference League

È stata una notte di festa a Sanremo per i 600 tifosi del Basilea, che hanno festeggiato nella cittadina della riviera ligure la qualificazione alle semifinali di Conference League. Per l'intera serata di ieri piazza Borea d'Olmo, nel centro Sanremo, si è trasformata nella "curva" dei tifosi del Basilea.

I supporter svizzeri erano stati espulsi dalla Francia, dove avrebbero dovuto assistere alla partita con il Nizza. Respinti alla frontiera, i tifosi della squadra elvetica hanno pacificamente invaso Sanremo, dove hanno trascorso l'intera giornata assistendo poi alla sfida decisiva dei quarti di finale. La vittoria, arrivata nei tempi supplementari, è stata festeggiata con cori e fumogeni che hanno colorato le strade di Sanremo.

Muniti di un grande telo, gruppo elettrogeno e proiettore, hanno allestito uno schermo gigante godendosi la vittoria del Basilea per 2-1. Al termine, prima di rientrare in patria, hanno ripulito la piazza.

I tifosi erano giunti in città nel pomeriggio a bordo di una quindicina di pullman, posteggiati sul lungomare, dietro la vecchia stazione ferroviaria. A quel punto, in corteo hanno raggiunto via Matteotti, intonando cori e mostrando sciarpe e bandiere. La giornata si è svolta in maniera pacifica e ordinata, con i supporter del Basilea che si sono sparsi in città per poi ritrovarsi, poco prima della partita nella piazza trasformata per l'occasione in stadio. Al fischio di fine incontro, non è mancata l'esultanza generale che hanno acceso qualche fumogeno