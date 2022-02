Sanremo, morto Achille Pennellatore. Tra i primi a portare il meteo nei giornali e in tv

di Redazione

Molto noto in tutta la Liguria e in particolare tra i naviganti che ogni giorno ascoltavano le sue previsioni

E' morto Achille Pennellatore, storico meteorologo della nostra regione tra i primi, già trent'anni fa, a portare le previsioni del tempo nei giornali, nelle televisioni e nelle radio liguri.

Pennellatore si è spento la scorsa notte all’età di 67 anni. Era malato da tempo, nelle ultime ore si è aggravato e, dopo un breve ricovero in ospedale, non ce l’ha fatta.

Meteorologo molto noto in tutta la Liguria e in particolare tra i naviganti che ogni giorno ascoltavano le sue previsioni che faceva nella torretta di Portosole.

A consultarlo era spesso anche gli amministratori locali che lo chiamavano per sapere quando e se organizzare le manifestazioni all’aperto.

Non amava le previsioni del tempo spettacolari e urlate, era solito ribadire come quelle a medio e lungo termine difficilimente potessero essere esatte. Serio, riservato e sempre molto professionale aveva il dono di saper leggere le carte con estrema precisione.

Un episodio curioso. Nel 1997 Schumacher si era affidato alla sua previsione del tempo durante il Gran Premio di Montecarlo: “Adesso c'è il sole ma pioverà” la sua risposta controcorrente rispetto a quelle di altri colleghi. Così i meccanici optarono per le gomme da pioggia che portarono alla vittoria il pilota tedesco.

L'editore Massimiliano Monti e la redazione di Telenord si uniscono al dolore della famiglia, ricordando la collaborazione di Achille Pennellatore.