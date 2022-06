Sanremo, incendio in una sartoria: intossicata la titolare

di Marco Innocenti

Le fiamme hanno danneggiato anche la tabaccheria adiacente. L'origine del fuoco sarebbe da ricercare in un corto circuito dell'impianto elettrico

Un incendio si è propagato nelle prime ore del pomeriggio di oggi all'interno di una sartoria di Corso Imperatrice a Sanremo. A causare le fiamme, con ogni probabilità, un improvviso corto circuito nell'impianto elettrico del negozio. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso che hanno prestato le cure del caso alla titolare della sartoria, rimasta intossicata dai fumi dell'incendio che, nel frattempo, aveva iniziato ad attaccare anche la vicina tabaccheria. La donna è stata trasferita in ospedale per accertamenti.

L'arrivo dei vigili del fuoco ha evitato il peggio ma, per operare in sicurezza, è stato necessario chiudere la strada in entrambi i sensi di marcia fino al termine delle operazioni di spegnimento e bonifica dei due locali.