Sanremo, in concomitanza con il Festival la partenza di Orientamenti con 400 studenti

Orientamenti 2023 parte dal teatro Centrale di Sanremo con 400 studenti delle scuole superiori, alla presenza del presidente della Liguria Giovanni Toti, dell'assessore alla Formazione Marco Scajola e del sindaco Alberto Biancheri. Gli studenti hanno incontrato professionisti del mondo dello spettacolo per scoprire le opportunità legate a questo settore e riflettere sul tema del talento, del sogno e delle aspirazioni. Hanno portato la loro testimonianza gli Autogol, il trio di youtubers e imitatori che ogni sera anima il Prima Festival, i giornalisti Renzo Balbo, Moreno Pisto e Renato Tortarolo, l'influencer Ilaria Salerno, Monica Galluzzi, secondo violino dell'orchestra Sinfonica di Sanremo.

"Orientamenti parte da Sanremo, in occasione del Festival della Canzone - ha spiegato Toti - e nel 2022 è stato capace di coinvolgere oltre 150 mila ragazzi: il nostro obiettivo è quello di aiutarli a scoprire e coltivare le proprie passioni e talenti trasformandoli in opportunità di crescita e di occupazione. Cerchiamo di dare a tutti i giovani gli strumenti per coltivare un talento e eccellere nella vita. Sicuramente in 73 anni di Festival tanti ragazzi sono arrivati in finale senza pensare, all'inizio del proprio percorso, che sarebbero mai stati capaci di raggiungere un risultato simile. Questa è la dimostrazione che questo paese, se ci si crede fino in fondo, ha ancora la possibilità di dare un'opportunità a tutti".

"Orientamenti è un progetto che vogliamo estendere e ampliare sempre di più: non è solo il grande evento di novembre a Genova, ma che voglia sia sull'intero territorio ligure, tutto l'anno - ha spiegato Scajola - Il Festival di Sanremo è la migliore occasione possibile per far conoscere ai giovani le professioni e le opportunità legate allo spettacolo e ai grandi eventi. In questo senso sono già stati molti gli appuntamenti creati in questa settimana del Festival".

"Sono contento che i ragazzi di Sanremo abbiano questa opportunità di crescita nella settimana del Festival", ha commentato Biancheri