Sanremo, il danese Rune conquista il torneo Challenger

Il diciottenne danese Holger Rune, astro nascente del tennis mondiale, ha vinto il torneo Challenger di Sanremo battendo Francesco Passaro per 6-1, 2-6, 6-4.

Il giocatore perugino anche nell'ultimo atto ha confermato lo straordinario stato di forma esibito questa settimana che gli ha consentirà dimigliorare il proprio ranking di quasi 150 posizioni, passando da 493 a 154 del mondo.

Promosso dalle qualificazioni il ventunenne umbro è stato la grande rivelazione del torneo

Il Next Gen di Gentofte, che è sceso poi in campo nel pomeriggio alle qualificazione del torneo Master 1000 di Montecarlo, ha così centrato il quinto successo in carriera nel circuito challenger e tutti vinti nella Penisola (Biella, San Marino e Verona su terra battuta e Bergamo su cemento indoor).