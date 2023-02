Sanremo, i fiori della riviera torneranno ad adornare la cerimonia del Premio Nobel a Stoccolma

I fiori di Sanremo tornano, dopo la pausa del Covid, ad adornare la cerimonia di premiazione dei Nobel, a Stoccolma e anche la relativa cena di gala. La notizia è stata resa ufficiale oggi, nel corso della dell'ambasciatore svedese in Italia, Jan Björklund, che a Palazzo Bellevue, sede del municipio di Sanremo, ha incontrato il sindaco Alberto Biancheri; il vicepresidente di Regione Liguria, Alessandro Piana e il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Enrico Lupi. Presente anche l'executive director della Fondazione Nobel, Vidar Helgese.

"E' una bellissima tradizione, che sta continuando da molti anni, portata avanti da Sanremo, Regione Liguria e Camera di Commercio per la fornitura dei fiori, in occasione delle celebrazione per la premiazione dei nobel in Svezia - ha detto Helgese -. Trascorsa la pandemia, oggi abbiamo pensato che fosse opportuno rafforzare questa collaborazione pluriennale nella fornitura di fiori, per quella che è la premiazione più prestigiosa al mondo in ambito scientifico. Tutti, anche i bambini più piccoli, sanno che i fiori vengono da Sanremo". Alla domanda: in Svezia sono più conosciuti i fiori o le canzoni di Sanremo, Helgese ha risposto: "Effettivamente, sono più conosciuti i fiori rispetto al Festival, anche se Eurovision è molto seguita".

Il sindaco Biancheri ha sottolineato il rapporto di amicizia che esiste tra Sanremo e la Svezia: "Le nostre due comunità sono legate da uno storico rapporto di amicizia che affonda le sue radici nel 1800, grazie al suo più illustre cittadino, Alfred Nobel, e che nel corso del tempo è cresciuto sviluppandosi anche in chiave turistica e commerciale". Il vicegovernatore della Liguria Piana ha affermato: "Regione è un partner importante per continuare questo storico legame, ma soprattutto per sfruttare un'occasione unica e irripetibile come la consegna dei Nobel a Stoccolma e promuovere ancora una volta i fiori della nostra Riviera".