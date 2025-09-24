Sanremo, Casinò: giocatore ligure sbanca tavolo di poker, scala reale da 168.500 euro

Serata fortunata al Casinò di Sanremo per un giocatore ligure che ha centrato una scala reale durante una mano di Texas Hold’em Poker, vincendo la cifra record di 168.500 euro.





La giocata decisiva è arrivata con l’asso di picche, carta che ha completato la combinazione perfetta. «Non è possibile. Non è possibile. Ho vinto!», avrebbe urlato il fortunato vincitore non appena il punto si è concretizzato davanti agli occhi degli altri presenti al tavolo.





Come da tradizione, al termine della mano vincente è stato steso sul tavolo il drappo nero con fiore bianco, simbolo delle grandi vittorie nella Poker Room del Casinò.





Il pokerista, abituale frequentatore dei tornei organizzati dalla sala, ha festeggiato insieme agli altri tre giocatori seduti al tavolo, che hanno comunque ricevuto il cosiddetto "bonus invidia": un premio di consolazione da 500 euro ciascuno, riservato a chi ha partecipato alla mano vincente puntando almeno 5 euro.

